Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото

Прем'єр московського Великого театру і Американського театру балету Девід Холберг знявся у тематичній фотосесії для російського модного журналу Vogue. Незвичний образ чоловіка викликав суперечки в мережі.
Кадри зі зйомки опублікували в Instagram-акаунті видання. На них 37-річний артист відображений кількох образах (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).
Девід Холберг
bolshoi.ru
Чоловік приміряв чорну кутюрну сукню з напівпрозорої тканини в білий горошок і сорочку з рукавами-ліхтариками в рожеву смужку. Крім того, на одному з фото артист сидить в нижній білизні бежевого кольору, накинувши сіре пальто на голе тіло.
Девід Холберг
instagram.com/voguerussia
Девід Холберг
instagram.com/voguerussia
Девід Холберг
instagram.com/voguerussia
У коментарях до публікації думки користувачів з приводу образу Холберг розділилися. "Просто захоплення", "від його фоток вабить шаленою енергією", "прекрасні фотографії", – пишуть люди. Однак багато хто назвав фотосесію пропагандою гомосексуалізму і "перебором".
Boy in Vogue: Девід Холберг - Прем'єр московського Великого театру і Американського театру балету, запрошений прем'єр Королівського оперного театру спеціально для Vogue приміряв кутюрної плаття і поговорив про красу. Читайте на Vogue.ru ⠀ Фото: @popmasha Стиль і текст: @nturovnikova ⠀ / ⠀ The Premier of the Moscow Bolshoi theater and the American ballet theater @officialdavidhallberg tried on a couture dress and talked about beauty - on Vogue.ru
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