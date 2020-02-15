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15 лютого • оновлено в 09:28
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Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото

1.8т
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Прем'єр московського Великого театру і Американського театру балету Девід Холберг знявся у тематичній фотосесії для російського модного журналу Vogue. Незвичний образ чоловіка викликав суперечки в мережі.

Кадри зі зйомки опублікували в Instagram-акаунті видання. На них 37-річний артист відображений кількох образах (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

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Девід Холберг

Девід Холберг

bolshoi.ru

Чоловік приміряв чорну кутюрну сукню з напівпрозорої тканини в білий горошок і сорочку з рукавами-ліхтариками в рожеву смужку. Крім того, на одному з фото артист сидить в нижній білизні бежевого кольору, накинувши сіре пальто на голе тіло.

Девід Холберг

Девід Холберг

instagram.com/voguerussia

Девід Холберг

Девід Холберг

instagram.com/voguerussia

Девід Холберг

Девід Холберг

instagram.com/voguerussia

У коментарях до публікації думки користувачів з приводу образу Холберг розділилися. "Просто захоплення", "від його фоток вабить шаленою енергією", "прекрасні фотографії", – пишуть люди. Однак багато хто назвав фотосесію пропагандою гомосексуалізму і "перебором".

Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото
Знаменитий танцівник в сукні викликав суперечки в мережі. Фото

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Растёт достойная смена Боре и Филе))))
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