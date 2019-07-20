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Знаменитий співак з Британії виступив в футболці з гербом Росії: відео

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28-річний британський співак Ед Ширан заспівав свій хіт Shape of you на концерті в Росії у червоній майці Adidas з російським гербом.

Відповідні відео з концерту знаменитого співака опублікували у Telegram-каналі "Тільки нікому" і відзначили, що у Ширана така фішка. (щоб подивитися відео проскролльте до кінця сторінки).

Цікаво, коли вже Ширан збирається з концертом в Україну?

Цікаво, коли вже Ширан збирається з концертом в Україну?

instagram teddysphotos

"На довгоочікувану пісню Shape of you Ширан вийшов у червоній майці Adidas з російським гербом. Схоже на форму Спартака, але це не точно. Звичайно ж, це екіпірування нашої збірної. Нам пишуть фішка у Еда така, в кожній країні провертає", - написали під відео.

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Здається, Еду час зайнятися не тільки музичною кар'єрою

Здається, Еду час зайнятися не тільки музичною кар'єрою

instagram teddysphotos

Також в соцмережі відзначили, що Ширан зібрав цілий стадіон під час проливного дощу і навіть вивчив кілька фраз російською мовою: "Спасибі" і "Привіт, Москва".

"Завершити вечір рудий суперстар планує великою галасливою компанією - в дорогому ресторані зі списку кращих в світі. З видом на Смолєнку. Принаймні, там менеджмент співака збирався забронювати столик", - повідомили інсайдери в телеграмі.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше 28-річний Ед Ширан заявив, що має великі психологічні проблеми через власну популярність.

Музикант повідомив, борючись з занепокоєнням, він скоротив коло своїх друзів до чотирьох людей і позбувся телефону.

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Особа
Эд Ширан
Місце
Росія Москва
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Юг Руси
Юг Руси
"Музыкант выучил несколько российских слов" - вы чо там курите, Обозяны? )))
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hunt andres
hunt andres
Респект, Эд!:-)
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Запретить въезд, записи концертов сжечь на майдане, лишить лицензии телеканалы, разорвать дипотношения с британией...
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