Знамениті українські співаки раптово породичалися: опубліковано відео церемонії

Українська співачка Наталка Карпа охрестила свою доньку, яку вона народила в кінці грудня 2019 року.
Відео церемонії з'явилося в Instagram її подруги, телеведучої Соломія Вітвіцька. Кумом подружжя став відомий український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
У Злати тепер є Надійні захіснікі❤️ Вітаю @natalkakarpa та @ jacki_boy89 з Хрещення Донечки! А @tarastopolia @antoniantn з тім, что теперь ма ють таку Чарівну похресницею! Тім паче, что Тарас давно Мріє про Донечка 😉🤘 І до речі, Якраз про це и розпітала у него - підпісуйтесь на телеграм-канал "Особливе з Соломією". Лінк є у профілі 👌 # хрестини # Карпа # злата
Крім того, на церемонії була присутня співачка Світлана Тарабарова, яка є другом сім'ї. А також телеведуча Катерина Осадча. Судячи з відео в сторіз, вона знімала черговий сюжет для своєї програми "Світське життя".
Катя Осадча
Інстаграм @krapelka
Тополя з хрещеницею
Інстаграм @krapelka
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні популярний український співак Сергій Бабкін в четвертий раз став батьком. Його дружина Сніжана народила хлопчика.
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