Знамениті українські співаки раптово породичалися: опубліковано відео церемонії

Українська співачка Наталка Карпа охрестила свою доньку, яку вона народила в кінці грудня 2019 року.

Відео церемонії з'явилося в Instagram її подруги, телеведучої Соломія Вітвіцька. Кумом подружжя став відомий український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Крім того, на церемонії була присутня співачка Світлана Тарабарова, яка є другом сім'ї. А також телеведуча Катерина Осадча. Судячи з відео в сторіз, вона знімала черговий сюжет для своєї програми "Світське життя".

Катя Осадча Інстаграм @krapelka

Тополя з хрещеницею Інстаграм @krapelka

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні популярний український співак Сергій Бабкін в четвертий раз став батьком. Його дружина Сніжана народила хлопчика.

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