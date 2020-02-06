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7 лютого • оновлено в 09:29
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Знамениті українські співаки раптово породичалися: опубліковано відео церемонії

8.1т
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Українська співачка Наталка Карпа охрестила свою доньку, яку вона народила в кінці грудня 2019 року.

Відео церемонії з'явилося в Instagram її подруги, телеведучої Соломія Вітвіцька. Кумом подружжя став відомий український музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

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Крім того, на церемонії була присутня співачка Світлана Тарабарова, яка є другом сім'ї. А також телеведуча Катерина Осадча. Судячи з відео в сторіз, вона знімала черговий сюжет для своєї програми "Світське життя".

Катя Осадча

Катя Осадча

Інстаграм @krapelka

Тополя з хрещеницею

Тополя з хрещеницею

Інстаграм @krapelka

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні популярний український співак Сергій Бабкін в четвертий раз став батьком. Його дружина Сніжана народила хлопчика.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Особи
Тарас Тополя Наталка Карпа
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