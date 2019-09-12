Головна Новини
12 вересня • оновлено в 20:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Знаменита випускниця "Фабрики зірок" втекла з Росії

4.2т Читати матеріал російською

Російська співачка, колишня учасниця групи "Фабрика" Саті Казанова заявила про переїзд з Росії.

Про це в четвер, 12 вересня, повідомляє портал Starhit.ru. Зірка втомилася від життя в Москві і вирішила перебратися на батьківщину до свого чоловіка, італійського фотографа Стефано Тіоццо, за якого Казанова вийшла заміж в 2017 році.

Казанова і Тіоццо

Казанова і Тіоццо

Starhit

"В Італію закохалася відразу. Місцеві люди - розслаблені і позитивні, чого про співвітчизників в силу історичних і географічних причин не скажеш", - зазначила співачка.

Новини
"Прощай, немытая Россия!" Відомий російський режисер утік до США

Саті Казанова була учасницею групи "Фабрика" з 2002-го по 2010 рік. В її сольній дискографії два альбоми. Вона також знялася в фільмах "По небу босоніж" і "Zолушка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий телеведучий, екс-резидент Comedy Club Таїр Мамедов пояснив, що переїхав з Росії в США в 2013 році, тому що його не влаштовував стан справ в країні.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Саті Казанова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
15
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Grich Lara
Grich Lara
Це вона,ще не знає італійців, бо розслабленими їх точно не назвеш,хіба що сицілійців та наполітанців,а всі інші аж ніяк не розслаблені і дуже всі запальні,як ті сухі сірники,а у всьому іншому такі,як і всі інші нації
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Неужели к вам свиняки,ато от вас бегут миллионы нерабов.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
70rus xxx
70rus xxx
И в чем новость,ладно б на Окраину.Вон,Сеня-кролик,тоже скучает на Майами по родине.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel