Знаменита випускниця "Фабрики зірок" втекла з Росії

Російська співачка, колишня учасниця групи "Фабрика" Саті Казанова заявила про переїзд з Росії.

Про це в четвер, 12 вересня, повідомляє портал Starhit.ru. Зірка втомилася від життя в Москві і вирішила перебратися на батьківщину до свого чоловіка, італійського фотографа Стефано Тіоццо, за якого Казанова вийшла заміж в 2017 році.

Казанова і Тіоццо Starhit

"В Італію закохалася відразу. Місцеві люди - розслаблені і позитивні, чого про співвітчизників в силу історичних і географічних причин не скажеш", - зазначила співачка.

Саті Казанова була учасницею групи "Фабрика" з 2002-го по 2010 рік. В її сольній дискографії два альбоми. Вона також знялася в фільмах "По небу босоніж" і "Zолушка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий телеведучий, екс-резидент Comedy Club Таїр Мамедов пояснив, що переїхав з Росії в США в 2013 році, тому що його не влаштовував стан справ в країні.

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