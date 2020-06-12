Знаменита українська модель Сніжана Онопко розповіла, як її бив чоловік-олігарх

Єва Романова люди 19:00, 12.06.2020

Всесвітньо відома українська модель Сніжана Онопко зробила зізнання про домашнє насильство – чоловік-олігарх Микола Щур її регулярно бив і ображав.

Так, Онопко дала відверте інтерв'ю ведучій Анні Олицькій (Новий канал), де відверто розповіла про проблеми в сім'ї. Відео бесіди опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Так, Сніжана поділилася важкими моментами в житті з колишнім чоловіком, бізнесменом Миколою Щуром. Протягом 10 років шлюбу чоловік бив і принижував модель, а коли вона заговорила про розлучення – почав погрожувати.

Instagram Сніжани Онопко

"Вперше Коля побив мене в гардеробній, через буквально місяць після весілля. Він така людина: якщо у нього поганий настрій, він починає вибухати. Одного разу він розбив мені голову, коли ми були в Монако. Я ходила весь час в панамці. З першого року весілля, коли він мене вдарив, я сказала, що хочу розлучення. Микола "загасив" мене ще більше і сказав: "розлучення не буде. Я можу бути тільки вдівцем. Я одружився раз і назавжди, цю думку просто втрать". Ось тоді я зрозуміла, у що вляпалася", – згадала Онопко.

Погрози Миколи подіяли на модель – вона продовжила терпіти домашнє насильство.

"Після цього я почала боятися і стала підлаштовуватися. Якщо він вже говорив не тим тоном, я намагалася піти, щоб нічого не сталося. Тому що будь-яка фраза, типу "як справи?", могла викликати агресію в мою сторону. Я погасла, у мене не було сил. Я не могла працювати", – зізналася Сніжана.

Сніжана Онопко під час інтерв'ю
YouTube-канал Олицької

Пояснити, чому так довго "жила в пеклі" і не наважувалася нічого змінити, Онопко не може до цих пір.

"Мені здається, що з мого боку це була не любов, а якась залежність... Складно пояснити, як це все взагалі відбулося. Я сама не можу знайти відповідь на питання, чому стільки років все це терпіла", – пояснила вона.

Лише через 10 років після весілля Сніжана наважилася піти від чоловіка і відверто розповісти про всі жахи, які вона пережила в шлюбі. Зараз модель ходить тільки в супроводі охоронців і дуже переймається за своє життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що довгий час була жертвою фізичного насильства.

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