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20 січня • оновлено в 12:45
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"Це просто базарняк": знаменита українська актриса розгромила "слуг народу"

2.1т
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Відома українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська висловилася про президента Володимира Зеленського та його партію "Слуга народу".

Так, в інтерв'ю виданню "УП" артистка заявила, що на її думку, Зеленський вже втомився. І це не дивно, адже складно очолювати державу, без хорошої команди. А, як зазначила, Вітовська, біля президента знаходяться депутати, "які інтелектуально зубожілі" і "нічого не можуть зробити".

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

Фото: styler.rbc.ua

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"Ну, багато вже його (Зеленського. – Ред.) бідного залякали, мені здається. Він не розуміє, що це все таке... Я взагалі не заздрю тому, хто наважиться очолити таку країну без оцієї терапії. Це така команда повинна прийти не один, не п'ятеро людей, не сім. Це мають бути всі. А я дивлюся на деяких депутатів, і мене просто шляк трафляє. Ну, це таке інтелектуальне зубожіння! Що вони можуть, бідачки, зробити? Вони самі з собою не можуть зробити нічого. Те, що вони деякі відкривають рот, це просто базарняк. Якась прибиральниця розумніша за деякого депутата, вибачте", — сказала Вітовська.

Володимир Зеленський і депутати від партії "Слуга народу"

Володимир Зеленський і депутати від партії "Слуга народу"

Фото: vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірма Вітовська висловилася про гумор студії "Квартал 95". Так, вона заявила, що комікам слід розвиватися і рости.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ірма Вітовська
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Количество ошибок в тексте говорит о чудовищном падении уровня элементарной грамотности на Украине. Деградация образования налицо
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