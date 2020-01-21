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21 січня • оновлено в 11:38
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Знаменита тезка Софії Ротару робить пікантні фото

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У знаменитої співачки Софії Ротару є молода тезка - канадська актриса румунського походження, що переїхала в США, Елісія Ротару.

Вона публікує в соцмережах досить відверті фотографії.

Варто зауважити, що жінка майже вдвічі молодша за 72-річну українку - їй всього 35 років.

Вона народилася в сім'ї румунів в Ванкувері, з дитинства була артистичною і активною, хотіла стати психологом, але подалася в театр. З 2008 року Еліс займається кар'єрою в кіно. Серед іншого грала в серіалі "Стріла".

Цікаво, що раніше Елісію в мережі вже порівнювали з молодою Софією:

Знаменита тезка Софії Ротару робить пікантні фото

Дивіться, які відверті фото вона постить в Instagram:

#fbf to a lil #bts of an epic summer photoshoot where we took over a cute neighborhood in LA and I flashed everyone who watched from their homes as I desperately tried to squeeze in and out of those thigh high boots that were 2 sizes too small . #truestory ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Публікація від Elysia (@elysiarotaru)

Нагадаємо, що раніше в мережі показувала дуже гарячі фото дружини скандального Олексія Паніна.

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