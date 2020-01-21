Знаменита тезка Софії Ротару робить пікантні фото

У знаменитої співачки Софії Ротару є молода тезка - канадська актриса румунського походження, що переїхала в США, Елісія Ротару.

Вона публікує в соцмережах досить відверті фотографії.

Варто зауважити, що жінка майже вдвічі молодша за 72-річну українку - їй всього 35 років.

Вона народилася в сім'ї румунів в Ванкувері, з дитинства була артистичною і активною, хотіла стати психологом, але подалася в театр. З 2008 року Еліс займається кар'єрою в кіно. Серед іншого грала в серіалі "Стріла".

Цікаво, що раніше Елісію в мережі вже порівнювали з молодою Софією:

Дивіться, які відверті фото вона постить в Instagram:

Нагадаємо, що раніше в мережі показувала дуже гарячі фото дружини скандального Олексія Паніна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!