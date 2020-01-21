Знаменита тезка Софії Ротару робить пікантні фото

У знаменитої співачки Софії Ротару є молода тезка - канадська актриса румунського походження, що переїхала в США, Елісія Ротару.
Вона публікує в соцмережах досить відверті фотографії.
Варто зауважити, що жінка майже вдвічі молодша за 72-річну українку - їй всього 35 років.
Вона народилася в сім'ї румунів в Ванкувері, з дитинства була артистичною і активною, хотіла стати психологом, але подалася в театр. З 2008 року Еліс займається кар'єрою в кіно. Серед іншого грала в серіалі "Стріла".
Цікаво, що раніше Елісію в мережі вже порівнювали з молодою Софією:
Дивіться, які відверті фото вона постить в Instagram:
#fbf to a lil #bts of an epic summer photoshoot where we took over a cute neighborhood in LA and I flashed everyone who watched from their homes as I desperately tried to squeeze in and out of those thigh high boots that were 2 sizes too small . #truestory ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Нагадаємо, що раніше в мережі показувала дуже гарячі фото дружини скандального Олексія Паніна.
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