У відомої радянській і російської актриси Жанни Болотової діагностували коронавірус.

78-річна зірка фільмів "Жмурки" та "Заборонена зона" підтвердила, що незадовго до цього контактувала зі знайомим, який повернувся з Німеччини, повідомив Telegram-канал Mash.

Жанна Болотова Кинопоиск

Як пише джерело, Болотову госпіталізували в клініку в селищі Комунарка, де знаходяться пацієнти з коронавірусом.

Відзначимо, Жанна Болотова – популярна в СРСР і Росії актриса театру і кіно. Вона відома за такими картинами, як "Будинок, в якому я живу", "Доля резидента", "Жмурки", "Подранки", "Журналіст", "Крила", "Втеча містера Мак-Кінлі", "Любити людину", "І життя, і сльози, і любов" і "Небезпечний вік".

Жанна Болотова 24СМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий співак Лев Лещенко також був госпіталізований в клініці селища Комунарка з підозрою на коронавірус. Разом з ним госпіталізували і його дружину Ірину.

Стало також відомо, що незадовго до цього Лещенко з дружиною відвідували кілька країн, де в той час вже було зафіксовано спалах коронавируса. Вони відвідали США, Канаду та Францію.

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