Знайшов заміну Фріске: хто така дівчина Шепелєва та який вона має вигляд

Нова дівчина Дмитра Шепелєва – чоловіка співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, – виявилася колишньою дружиною російського бізнесмена.

За даними російських ЗМІ, Катерина Тулупова раніше була одружена з Дмитром Кленовим, засновником компанії Altus Capital, що володіє мережею аптек у Росії.

Катерина Тулупова instagram.com/tulupova

Так, напередодні Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану. Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram у відповідь на інформацію в мережі про майбутнє весілля. На фото Шепелєв цілує Тулупову в щічку.

За словами ведучого, його і Тулупову познайомили їхні діти – вони відвідували один дитячий садок. "Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода. До речі, вони донині найкращі друзі", – зазначив він.

Катерина Тулупова instagram.com/tulupova

Водночас чутки про роман Дмитра Шепелєва та Катерини Тулупової ходили з 2017 року. За інформацією журналістів, з чоловіком-фінансистом Катерина розлучилася в 2016 році.

Катерина Тулупова instagram.com/tulupova

Тулупова позиціонує себе як дизайнерка інтер'єрів. Їй, як і Шепелеву, – 36 років, діти пари – Платон і Лада – теж ровесники.

Катерина Тулупова instagram.com/tulupova

Катерина Тулупова виросла у Владивостоці. Навчалася в художній школі, а потім на факультеті журналістики в місцевому університеті. Також на її рахунку – навчання на кафедрі мистецтва інтер'єру Московського енергетичного інституту і в Міланській школі дизайну.

Перший чоловік Катерини – Дмитро Кленов – випускник МДІМВ, син власника великої будівельної компанії.

Катерина Тулупова instagram.com/tulupova

За інформацією журналістів, Дмитро Шепелєв і Катерина Тулупова з 2018 року живуть разом у квартирі в Москві на Патріарших ставках.

Катерина Тулупова instagram.com/tulupova

Дмитро Шепелєв – російський ведучий із Білорусі. В Україні він був ведучим каналу М1, вів "Фабрику зірок-2" на "Новому каналі", а також шоу "Розсміши коміка" разом із Володимиром Зеленським.

Нещодавно Шепелєв запустив своє шоу "Папки" на YouTube, куди запрошує на розмову "зіркових" батьків.

Новини Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Жанны Фриске

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку. Після смерті виконавиці Дмитро Шепелєв повністю взяв на себе виховання сина Платона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Шепелєва помітили на вулиці разом з Тулуповою. За словами джерел, вони вже півтора року приховують стосунки.

Пізніше з'явилася інформація, що він зробив Тулуповій пропозицію руки і серця.

16 листопада Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнерку Катерину Тулупову.

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