Знайшлося історичне фото Трампа з Майклом Джексоном, зроблене 30 років тому

У мережі знайшли історичне фото чинного президента США Дональда Трампа із зірковим попвиконавцем Майклом Джексоном.

Його оприлюднила у Twitter спільнота "Історичні фото". Світлина з'явилася в мережі 1 грудня – у Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

"На фото Дональд Трамп і Майкл Джексон летять на зустріч до хлопчика Раяна Вайта, який став національним символом у боротьбі з ВІЛ. Його іменем названо федеральну програму США з боротьби з ВІЛ, ухвалену невдовзі після його смерті", – йдеться в коментарі до фото.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічно з 1 грудня 1988 року. Його мета – звернути увагу суспільства на проблеми ВІЛ-інфікованих, профілактику захворювання та методи запобігання поширенню цієї смертельної хвороби.

Як свідчать дані ООН, за останні 5 років швидкість поширення вірусу імунодефіциту у світі сповільнилася. Загалом кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІД за цей період скоротилася на 20%.

За 10 місяців 2020 року в Україні, за даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, було зареєстровано:

13 277 випадків ВІЛ-інфекції, серед хворих – 66 дітей до 14 років;

3 533 випадки СНІДу, серед яких – 36 дітей до 14 років;

1 802 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України – 7 у дітей до 14 років;

44 випадки ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Інформацію наведено без урахування АР Крим та Севастополя.

Також відсутні дані щодо деяких місяців із Донецької та Луганської областей, оскільки з літа 2014 року інформація з цих регіонів не надходить у повному обсязі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія збирається написати власну книгу.

Вона хоче розповісти в мемуарах про перебування в Білому домі, а також про життя першої леді загалом. За інформацією інсайдерів, написання мемуарів стало б для Меланії можливістю отримати самостійний дохід. Трамп нібито підтримує ініціативу дружини.