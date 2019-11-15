Знайшли повішеною: спливли моторошні подробиці про смерть юної дочки мільйонера з Росії в Лондоні

Дочка мільйонера з Росії, мецената і колекціонера Ігоря Цуканова Катерина померла в Лондоні не від передозування наркотиками.

Як повідомляє The Daily Mail, 17-річну дівчину насправді знайшли повішеною в особняку батька лише через вісім днів після виступу в Ковент-Гардені.

Батько після загибелі дочки припускав, що причиною смерті стала комбінація наркотиків під назвою "calvin klein". Але розтин показав, що в крові дівчини не було заборонених речовин, а виявлено лише алкоголь.

За словами поліції, смерть Катерини не була самогубством, а стала наслідком "нещасного випадку".

Катерина Цуканова Tsinandalifestival.ge

"Мені сказали, що вона бачилася з психологом у 2018 році через стрес навколо іспитів, та раніше не намагалася звести рахунків з життям. Також мені сказали, що вона була з друзями в ту ніч і повернулася додому близько 2:30, вийшла знову, а потім в останній раз була онлайн о 3:21", – сказала коронер доктор Редкліфф.

За словами експерта, у Цуканової явно були проблеми з психікою, проте передсмертної записки дівчина не залишила.

"Мій висновок – це був нещасний випадок. Вона зробила дію, яка мала несподівані наслідки", – констатувала Редкліфф.

Катерина Цуканова - названа причина смерті Фото: Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед смертю Цуканова дала концерт в Лондоні, а після вирушила на вечірку з друзями. Її знайшли мертвою біля будинку в Кенсінгтоні.

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