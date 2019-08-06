Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю

Читати матеріал російською

17-річного сина співачки Наташі Корольової Архипа Глушка застали за поцілунками з 23-річною моделлю Марією Слугіною.

Відповідними знімками з відпочинку в Краснодарському краї молода красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Корольова з сином кілька років тому

Корольова з сином кілька років тому

Вокруг ТВ

"Відпочинок з коханим Архипом Глушком на чорноморському узбережжі. А хто це за нами підглядає", – підписала модель під фото.

Архип Глушко цілується з Марією Слугіною

Архип Глушко цілується з Марією Слугіною

instagram / slugina_64

Парочка вже давно не приховує свої стосунки від поглядів громадськості. Сам син Корольової теж періодично ділиться романтичними знімками з коханою.

Новини
У мережі з'явилося фото поцілунку Білик і Могилевської

"Наша розлука тільки підсилює наше тяжіння один до одного, змушуючи сходити з розуму. Я дуже скучив і не можу дочекатися нашої зустрічі", – буквально тиждень тому писав Глушко.

Поцілунок Глушка і Слугіної

Поцілунок Глушка і Слугіної

instagram / slugina_64

У коментарях користувачі пораділи за молоду парочку і побажали їм щастя. "Класний кадр з підглядом", "17 і 23. Це законно?", "Пупсики", "Дуже красиво, молодці хлопці", "Ромео і Джульєтта! Вам років по 15", – написали користувачі.

Глушко закоханий в модель

Глушко закоханий в модель

instagram / arkhipglushko

Глушко демонструє почуття

Глушко демонструє почуття

instagram / arkhipglushko

Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю
Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю
Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю
Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корольова нещодавно здивувала мережу "голим" знімком у ванній, через що користувачі назвали її розпусною.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Наташа Корольова Архип Глушко
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel