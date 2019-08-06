Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю

17-річного сина співачки Наташі Корольової Архипа Глушка застали за поцілунками з 23-річною моделлю Марією Слугіною.

Відповідними знімками з відпочинку в Краснодарському краї молода красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Корольова з сином кілька років тому Вокруг ТВ

"Відпочинок з коханим Архипом Глушком на чорноморському узбережжі. А хто це за нами підглядає", – підписала модель під фото.

Архип Глушко цілується з Марією Слугіною instagram / slugina_64

Парочка вже давно не приховує свої стосунки від поглядів громадськості. Сам син Корольової теж періодично ділиться романтичними знімками з коханою.

"Наша розлука тільки підсилює наше тяжіння один до одного, змушуючи сходити з розуму. Я дуже скучив і не можу дочекатися нашої зустрічі", – буквально тиждень тому писав Глушко.

Поцілунок Глушка і Слугіної instagram / slugina_64

У коментарях користувачі пораділи за молоду парочку і побажали їм щастя. "Класний кадр з підглядом", "17 і 23. Це законно?", "Пупсики", "Дуже красиво, молодці хлопці", "Ромео і Джульєтта! Вам років по 15", – написали користувачі.

Глушко закоханий в модель instagram / arkhipglushko

Глушко демонструє почуття instagram / arkhipglushko

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корольова нещодавно здивувала мережу "голим" знімком у ванній, через що користувачі назвали її розпусною.

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