Змужнілого сина Наташі Корольової спіймали за поцілунками з моделлю

17-річного сина співачки Наташі Корольової Архипа Глушка застали за поцілунками з 23-річною моделлю Марією Слугіною.
Відповідними знімками з відпочинку в Краснодарському краї молода красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Корольова з сином кілька років тому
Вокруг ТВ
"Відпочинок з коханим Архипом Глушком на чорноморському узбережжі. А хто це за нами підглядає", – підписала модель під фото.
Архип Глушко цілується з Марією Слугіною
instagram / slugina_64
Парочка вже давно не приховує свої стосунки від поглядів громадськості. Сам син Корольової теж періодично ділиться романтичними знімками з коханою.
"Наша розлука тільки підсилює наше тяжіння один до одного, змушуючи сходити з розуму. Я дуже скучив і не можу дочекатися нашої зустрічі", – буквально тиждень тому писав Глушко.
Поцілунок Глушка і Слугіної
instagram / slugina_64
У коментарях користувачі пораділи за молоду парочку і побажали їм щастя. "Класний кадр з підглядом", "17 і 23. Це законно?", "Пупсики", "Дуже красиво, молодці хлопці", "Ромео і Джульєтта! Вам років по 15", – написали користувачі.
Глушко закоханий в модель
instagram / arkhipglushko
Глушко демонструє почуття
instagram / arkhipglushko
Як повідомляв OBOZREVATEL, Корольова нещодавно здивувала мережу "голим" знімком у ванній, через що користувачі назвали її розпусною.
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