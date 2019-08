Змусили країну пишатися! Європа згадала найяскравіші українські таланти, відео

Українські зірки, спортсмени, вчені та молоді таланти викликали гордість всієї країни своїми досягненнями за роки Незалежності.

Пресслужба Євробачення і Місії ОБСЄ і ООН у Відні надали показові відео до Дня Незалежності країни з переможцями, які гідно представляли Україну (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

Найяскравішими представницями на Євробаченні від нашої країни за останні роки були Міка Ньютон в 2011 році з піснею "Angel", Злата Огневич в 2013 році з піснею "Gravity", Джамала в 2016 році – "1944".

Також гордістю України була Руслана в 2004 з композицією "Wild Dances", а гурт Kazka став справжнім проривом 2018 року з піснею "Плакала".

To celebrate the Independence Day of Ukraine, here are their top 3 #Eurovision performances from the past 10 years! 🇺🇦 Z Dnem Nezalezhnosti! 🥳 # ДеньНезалежності #Ukraine pic.twitter.com/ACmhPpwH8e

Безсумнівним успіхом в кінематографі відзначилися українська комедія "Шалене весілля" і "Гуцулка Ксеня".

Вчений-математик Марина Вязовська здійснила прорив у 2019 році. Вона вирішила математичне рівняння, яке пояснює, як розміщується у 8- і 24-мірних просторах нескінченна кількість точок, відштовхуються одна від одноЇ.

Ще одним проривом став Валентин Фречка, який знайшов спосіб виготовляти папір з опалого листя, отримавши золото на "Олімпіаді геніїв" у США.

Українка Ксенія Симонова перемогла в першому сезоні шоу "Україна має талант" і посіла третє місце на американському шоу талантів America's Got Talent ("Америка має талант").

Олександр Усик в 2018 році був визнаний кращим професійним боксером за версією телеканалу ESPN, авторитетнимих спортивних журналів Sports Illustrated і The Ring, Асоціації журналістів Америки BWAA.

А 13-річний українець Олексій Середа завоював "золото" континентальної першості зі стрибків у воду, ставши наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

#ThisDay Ukraine celebrates the 28th Anniversary of Independence. We are proud of our accomplishments but our highest value is our people. # UAIndependenceDay2019 #ExploreUkraine #ChangingUkraineTogether pic.twitter.com/a4R7rf152Z