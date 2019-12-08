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8 грудня • оновлено в 14:29
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"Змушена виправдовуватися": солістка "ВІА Гри" здивувала зізнанням про роман з Меладзе

3.8т
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Солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег емоційно прокоментувала чутки про роман з продюсером Костянтином Меладзе.

У коментарі КП співачка заявила, що вона постійно змушена виправдовуватися за свої відносини з Меладзе.

Еріка Герцег

Еріка Герцег

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За словами Еріки, у неї є коханий, проте це зовсім не Меладзе.

"Я все життя мріяла зустріти свою любоврозумного, доброго, прекрасного чоловіка. Це бажання я загадала два роки тому на Новий рік, і воно тут же збулося! Я дуже люблю його і ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя. Я змушена весь час виправдовуватися, що це сцена, що з продюсером у мене робочі відносини...",заявила Герцег, ледь стримуючи сльози.

Еріка Герцег і Константин Меладзе

Еріка Герцег і Константин Меладзе

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А ось на питання, чому б співачці не показати свого коханого, щоб поставити крапку в чутках про роман з Меладзе, Еріка відповіла:

"Я не хочу цього робити. Я вірю, що щастя любить тишу. Я не хочу нікому показувати свого чоловіка, я проти цього. Ну блін, це моє, нехай це залишиться вдома!"

Гурт "ВІА Гра" і Костянтин Меладзе

Гурт "ВІА Гра" і Костянтин Меладзе

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Віра Брежнєва не стала заперечувати своє розлучення з продюсером Костянтином Меладзе.

Артистка видалила спільні фото з чоловіком в Instagram, а також різко відповіла на питання шанувальників про те, що відбувається між ними з Костею.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Еріка Герцег Костянтин Меладзе
Місце
Росія
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Сейчас заплачу от горя))). Бедная и несчастная, чуть не плачет)))
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