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3 жовтня • оновлено в 11:59
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"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Анна Седокова, яка переїхала і виступає в Росії, розбурхала шанувальників різкою зміною іміджу. Так, артистка з'явилася перед шанувальниками з короткою стрижкою.

Фото співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

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Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

# мужчіниговорят, що жінка красива завжди, але особливо без макіяжу і вагітна, і боса біля плити. Поправлять мене деякі, але я б посперечалася. Краса жінки - її постава, впевненість в собі і сили, які вона вклала в себе. Ну і крапелька обробки.) Їй @dvelichko володіє досконало. Дивіться, як мене обробив.) І багато разів! Давайте ви виберете номер вашого фото фаворита, напишете цифру в коментах, а я ввечері виберу методом тику переможця і відправлю на карту 2.000₽🤘🏼

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Змінилася до невпізнання", "Не ваш колір, не ваша зачіска - старить. Ви жінка яскрава, вам потрібен яскравий колір", "Коротка стрижка або це перука?", "Відстій повний", "З короткою стрижкою стала старше виглядати", - пишуть в мережі.

"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності
"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності
"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності
"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності
"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності
"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності
"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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