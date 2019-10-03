"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності

Українська співачка Анна Седокова, яка переїхала і виступає в Росії, розбурхала шанувальників різкою зміною іміджу. Так, артистка з'явилася перед шанувальниками з короткою стрижкою.

Фото співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Змінилася до невпізнання", "Не ваш колір, не ваша зачіска - старить. Ви жінка яскрава, вам потрібен яскравий колір", "Коротка стрижка або це перука?", "Відстій повний", "З короткою стрижкою стала старше виглядати", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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