"Змінилася до невпізнання": Седокова розбурхала мережу різкою зміною зовнішності

Українська співачка Анна Седокова, яка переїхала і виступає в Росії, розбурхала шанувальників різкою зміною іміджу. Так, артистка з'явилася перед шанувальниками з короткою стрижкою.
Фото співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Анна Седокова
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
# мужчіниговорят, що жінка красива завжди, але особливо без макіяжу і вагітна, і боса біля плити. Поправлять мене деякі, але я б посперечалася. Краса жінки - її постава, впевненість в собі і сили, які вона вклала в себе. Ну і крапелька обробки.) Їй @dvelichko володіє досконало. Дивіться, як мене обробив.) І багато разів! Давайте ви виберете номер вашого фото фаворита, напишете цифру в коментах, а я ввечері виберу методом тику переможця і відправлю на карту 2.000₽🤘🏼
"Змінилася до невпізнання", "Не ваш колір, не ваша зачіска - старить. Ви жінка яскрава, вам потрібен яскравий колір", "Коротка стрижка або це перука?", "Відстій повний", "З короткою стрижкою стала старше виглядати", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.
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