Зміна статі, секс з собакою і дочка з сигаретою: як Олексій Панін став головним скандалістом Росії

10 вересня 43 роки виповнюється скандальному російському акторові Олексію Паніну. Артист прославився не тільки завдяки фільмам, в яких знявся, але і завдяки скандалам, в які він постійно потрапляє.

Галас навколо Паніна не вщухає практично ніколи: то в літаку бешкет влаштує, то його запідозрять у тому, що він мав сексуальний зв'язок з собакою. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про найгучніші скандали з актором.

Панін знімався в десятках фільмах, але найбільшу популярність йому принесли скандальні витівки. Так, у 2011 році актор затіяв бійку в одному з кафе в Нижньому Новгороді, образившись, що його не впізнали і не пустили без черги. У 2012 в іншому закладі вчив шеф-кухаря правильно готувати карбонару.

У Туапсе спочатку пригостив усіх гостей бару віскі на вісім тисяч рублів, потім забув про це, обурився і розніс все, що трапилося на шляху, в тому числі комп'ютер і платіжні термінали. У Володимирській області в ресторані "Вязніки" розбив посуд і дзеркало.

21 березня 2018 року Панін за рішенням суду не може залишати межі Росії і сідати за кермо через борги. Сума аліментів на дочку і штрафів, не оплачених актором, перевищила 1,28 мільйона рублів.

У місті Білогірську Панін розгромив свій номер, а потім відправився гуляти по готелю, забувши одягнутися.

Потім мережу "підірвало" відео, на якому Панін розгулює по вулиці жіночій білизні, а також еротичний ролик, де зняті жінка, чоловік, дуже схожий на Паніна, і собака. Актор впевнений, що відео з'явилося в мережі через підступи його колишньої подруги, Юлії Юдінцевої.

Скандальний актор Олексій Панін заявив, що переніс операцію зі зміни статі. На підтвердження свого вчинку артист опублікував підбірку відвертих знімків, на яких він зображений в жіночому образі.

Під час останнього скандалу на борту літака, що слідував рейсом Сімферополь-Москва, актор влаштував черговий дебош і вимагав випустити його і його дочку з літака.

Пізніше Панін опублікував відео, яке зумовило новий скандал. У ролику він, опустившись на коліна, цілує Кримський міст, кажучи "спасибі" Володимиру Путіну.

Ось тільки зупинятися на мосту категорично заборонено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панін показав 10-річну доньку Анну, що тримає в руках сигарету.

У вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.