ЗМІ розповіли про ув'язнення важкохворої Заворотнюк

Лікарі клініки, в якій зараз знаходиться російська актриса Анастасія Заворотнюк, відмовилися відпускати артистку додому на Новий рік.
Як передає Telegram-канал Mash, причиною такого рішення лікарів став тяжкий стан Заворотнюк.
Анастасія Заворотнюк
life.ru
Повідомляється, що близькі Анастасії просили відпустити актрису додому на свята. Тим більше, багатьом пацієнтам такий дозвіл було видано.
Однак медики відмовили рідним Завортнюк: всі святкові вихідні зірка проведе в стінах клініки. Єдине, що дозволили лікарі — це вільне відвідування Анастасії близькими.
Анастасія Заворотнюк
Today.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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