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23 грудня • оновлено в 16:08
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ЗМІ розповіли про ув'язнення важкохворої Заворотнюк

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Лікарі клініки, в якій зараз знаходиться російська актриса Анастасія Заворотнюк, відмовилися відпускати артистку додому на Новий рік.

Як передає Telegram-канал Mash, причиною такого рішення лікарів став тяжкий стан Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

life.ru

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Повідомляється, що близькі Анастасії просили відпустити актрису додому на свята. Тим більше, багатьом пацієнтам такий дозвіл було видано.

Однак медики відмовили рідним Завортнюк: всі святкові вихідні зірка проведе в стінах клініки. Єдине, що дозволили лікарі — це вільне відвідування Анастасії близькими.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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