ЗМІ розповіли про ув'язнення важкохворої Заворотнюк

Лікарі клініки, в якій зараз знаходиться російська актриса Анастасія Заворотнюк, відмовилися відпускати артистку додому на Новий рік.

Як передає Telegram-канал Mash, причиною такого рішення лікарів став тяжкий стан Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк life.ru

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Повідомляється, що близькі Анастасії просили відпустити актрису додому на свята. Тим більше, багатьом пацієнтам такий дозвіл було видано.

Однак медики відмовили рідним Завортнюк: всі святкові вихідні зірка проведе в стінах клініки. Єдине, що дозволили лікарі — це вільне відвідування Анастасії близькими.

Анастасія Заворотнюк Today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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