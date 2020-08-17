ЗМІ розповіли подробиці про спробу Аллегрової завагітніти

Російська співачка Ірина Аллегрова в середині 90-х років разом з покійним чоловіком Ігорем Капустою літала до шамана в Нову Зеландію, щоб завагітніти.

Як повідомляє "Собеседник", артистка має дочку Лалу від попереднього шлюбу, проте вона хотіла ще спільну дитину з новим коханим. Ірина безрезультатно зверталася за допомогою до Бога не тільки в Росії, але і в Греції. І тоді зірці порекомендували полетіти до мага з Нової Зеландії.

Аллегрова пройшла спеціальний ритуал – вона довго стояла під деревом, закликаючи вищі сили подарувати їй радість материнства. У цей момент шаман читав необхідні замовляння, а після пообіцяв, що зовсім скоро артистка завагітніє вдруге. Однак дива так і не сталося.

Аллегрова і Капуста ygashae-zvezdu.livejournal.com

Відзначимо, Аллегрова і Капуста прожили разом шість років. Родичі Ігоря впевнені, що причиною розпаду сім'ї стало те, що співачка страждала "зірковою хворобою" і завжди вказувала чоловіку на те, що він – ніхто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірковий фотограф та режисер Роман Родін поділився раритетним знімком, на якому зображена Ірина Аллегрова.