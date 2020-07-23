ЗМІ розкрили доходи Гаріка Харламова

Російський комік Гарік Харламов до 39 років заробив пристойний статок: тільки за останній рік, згідно зі свіжим рейтингом Forbes, шоумен став багатшим на 208 мільйонів рублів – це доходи від телешоу, реклами й корпоративів.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда". За словами інсайдерів, недавно також зірка "Comedy Club" підняв ціну на вартість ведення корпоративів. Якщо ще недавно його можна було запросити на корпоратив за 2 мільйони, то після карантину цінник підскочив на 500 тисяч.

Також зазначається: попри фінансову успішність, у Харламова є й провальні бізнес-проєкти. Це "Креативне агентство Бульдог", яке довелося закрити через борги. Ліквідували й бренди одягу Bulldog moda та Bulldog kids.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.