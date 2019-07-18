ЗМІ розібрали вбрання Путіна на зустрічі з Лукашенком: скільки коштує

ЗМІ дізналися скільки коштує вбрання президента Росії Володимира Путіна, яке він вибрав для зустрічі на Валаамі з президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

Так, лідер РФ одягнув кросівки і куртку італійської марки Lora Piano, пише видання "Открытые медиа".

Володимир Путін у відрядженні на Валаамі (острів в Росії) Фото: openmedia.io

На офіційному сайті ЦУМу ціна на замшеві кросівки Week End Walk становить $970, а френч Traveller можна придбати за $2995. Таким чином, вбрання Путіна, без урахування костюма, коштує близько $4000.

Зазначається, що італійська компанія Loro Piana спеціалізується на виробництві високоякісних виробів з вовни та кашеміру. Вона випускає одяг класу люкс для чоловіків і жінок, а також дитячий одяг, взуття та різноманітні аксесуари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін з'явився на публіці в джинсах і білих кросівках New Balance. У мережі його висміяли за новий образ.

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