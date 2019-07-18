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ЗМІ розібрали вбрання Путіна на зустрічі з Лукашенком: скільки коштує

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ЗМІ дізналися скільки коштує вбрання президента Росії Володимира Путіна, яке він вибрав для зустрічі на Валаамі з президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

Так, лідер РФ одягнув кросівки і куртку італійської марки Lora Piano, пише видання "Открытые медиа".

ЗМІ розібрали вбрання Путіна на зустрічі з Лукашенком: скільки коштує

Володимир Путін у відрядженні на Валаамі (острів в Росії)

Фото: openmedia.io

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На офіційному сайті ЦУМу ціна на замшеві кросівки Week End Walk становить $970, а френч Traveller можна придбати за $2995. Таким чином, вбрання Путіна, без урахування костюма, коштує близько $4000.

ЗМІ розібрали вбрання Путіна на зустрічі з Лукашенком: скільки коштує
ЗМІ розібрали вбрання Путіна на зустрічі з Лукашенком: скільки коштує

Зазначається, що італійська компанія Loro Piana спеціалізується на виробництві високоякісних виробів з вовни та кашеміру. Вона випускає одяг класу люкс для чоловіків і жінок, а також дитячий одяг, взуття та різноманітні аксесуари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін з'явився на публіці в джинсах і білих кросівках New Balance. У мережі його висміяли за новий образ.

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Особа
Володимир Путін
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
И что? К чему это? В чем по вашему должен ходить президент Мировой Державы - в растянутых на коленях трениках и резиновых сапогах? У президентов хорошая зарплата, могут себе позволить качественную одежду...
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Стаценко Виктор, не, в шапке-ушанке с октябрятской звёздочкой, лаптях и обязательно с бабалайкой.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А где лабутены?
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Александров Сергей
Александров Сергей
По хох-ляцкому мнению глава РФ должен был одеться в как из жопы мятый костюм и дырявые носки! Навроде Липецкого Кондитера!
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Александров Сергей, пинжак у труселях
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