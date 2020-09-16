ЗМІ повідомили, що за фактом самогубства Тесака порушено кримінальну справу

Ольга Веркалець Люди 21:59, 16.09.2020 Оновлено: 22:26, 16.09.2020

Слідчий комітет Росії нібито порушив кримінальну справу за фактом доведення до самогубства пропагандиста Максима Марцинкевича (відомий як Тесак), тіло якого знайшли в одному з СІЗО в Челябінську.

Як повідомило Znak.com джерело в правоохоронних органах, також призначена посмертна психолого-психіатрична судова експертиза. Адвокат Тесака розповів, що допоміг його батькові написати заяву, в якій назвав смерть Максима вбивством.

Юрист буцімто підтвердив, що 36-річного Марцинкевича катували і погрожували йому, а ще змусили написати відмову від адвокатів. Остання скарга на тортури зафіксована 9 вересня. Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Тесак за шість днів до смерті.
Telegram-канал 2ch/Двач

Відзначимо, Максим Марцинкевич – російський громадський діяч, співзасновник і ідеолог неформального громадського руху "Реструкта", який діяв на пострадянському просторі.

Він був тричі засуджений до кримінального покарання за ст. 282 КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності) через ролики, що містять расистські та нацистські заклики. Також він відбував покарання за розбій і хуліганство.

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