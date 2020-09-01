ЗМІ повідомили, що син Лукашенка поїхав у Москву: в мережі ажіотаж

Юля Ухіна Люди 18:27, 1.09.2020 Оновлено: 18:49, 1.09.2020

Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету.

Про це повідомляє Telegram-канал "Старая площадь". За словами інсайдерів, тепер 16-річний хлопець нібито вчитиметься в престижній школі в Москві. Зазначимо, що ця інформація викликала ажіотаж у мережі й знову породила чимало жартів та мемів довкола сина Лукашенка.

Багато користувачів пожартували, що Коля забрав документи з ліцею, тому що "здав усе автоматом".

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Також знайшлися й ті, хто розкритикував Миколу за те, що він утік зі своєї країни. Деякі навіть зазначили, що скоро до нього приєднається й сам Олександр Лукашенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 15-річний син білоруського президента Олександра Лукашенка Микола з'явився на провладному мітингу в Мінську. Його зовнішній вигляд розкритикували в мережі, порівнявши хлопця з охоронцем.

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