ЗМІ повідомили про "зникнення" Єфремова по дорозі до колонії: подробиці інциденту

ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов зник по дорозі до колонії. Але як виявилося, це фейк.

Так, в ГНК (Громадська наглядова комісія, – ред.) нічого про це не знають, пише 360tv.

Як стало відомо, про зникнення артиста повідомило видання "Московський комсомолець". За їхньою інформацією, актор не дістався до ІК-4 в місті Олексіївка.

30 листопада Єфремов мав прибути до колонії для вперше засуджених, проте цього нібито не відбулося.

Крім того, також тривогу забили і адвокати Єфремова. Але правозахисник Володимир Васильєв вважає, що знаменитість ще знаходиться в дорозі.

ЗМІ поширили інформацію про те, що Михайло Єфремов зник по дорозі до колонії РБК

Член ГНК Москви Марина Литвинович заявила, що нічого не чула про зникнення артиста. За її словами, вона не знала про дату і час прибуття Єфремова до колонії.

"Спочатку не було чіткого розуміння. Спершу він був на карантині в СІЗО якийсь час, потім в колонію. Це не швидко все. Але зараз я не знаю нічого", – зазначила вона.

Як повідомив член ГНК Іван Мельников, він також не знав про зникнення актора. Крім того, він детально розповів про процедуру етапування. Так, спочатку родичам ув'язнених і їх адвокатам не повинні розповідати, коли засуджений перебуває в дорозі до місця ув'язнення, щоб вони не могли втекти.

"Я думаю, що навряд чи Михайло Єфремов кудись може зникнути, якщо дивитися об'єктивно. Якщо зараз не можуть знайти хтось із його "надмірно компетентних захисників", напевно, їм варто подивитися загальну практику етапування ув'язнених. Не сьогодні, завтра інформація з'явиться. Єфремов занадто видатний в'язень, щоб він міг кудись зникнути", – підсумував Мельников.

Як повідомляв OBOZREVATEL :