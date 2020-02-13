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13 лютого • оновлено в 08:15
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ЗМІ повідомили про вагітність зірки "Гри престолів"

1.1т
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Західні ЗМІ повідомляють, що британська актриса і зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер вагітна.

Так, зокрема, про це написало видання Just Jared з посиланням на особисті джерела.

Софі Тернер

Софі Тернер

Getty

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23-річна актриса чекає первістка від свого чоловіка, співака Джо Джонаса, весілля з яким відбулася в травні 2019 року.

"Пара зберігає мовчання, але їхні друзі та родина дуже раді за них",повідомило виданню джерело.

Крім того, інсайдер зазначає, що зараз округлий живіт Тернер ховає під одягом oversize.

Примітно, що останнім часом Софі дійсно з'являється на публіці в об'ємних светрах, які приховують фігуру.

Софі Тернер

Софі Тернер

Getty

Софі Тернер і Джо Джонас

Софі Тернер і Джо Джонас

Getty

Софі Тернер і Джо Джонас

Софі Тернер і Джо Джонас

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Емілія Кларк засвітила голі груди на червоній доріжці. Так, на публіці актриса з'явилася в провокаційному вбранні Valentino Haute Couture темно-синього кольору з дуже глибоким декольте.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Софі Тернер
Місце
США
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