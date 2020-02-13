ЗМІ повідомили про вагітність зірки "Гри престолів"

Західні ЗМІ повідомляють, що британська актриса і зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер вагітна.

Так, зокрема, про це написало видання Just Jared з посиланням на особисті джерела.

Софі Тернер Getty

23-річна актриса чекає первістка від свого чоловіка, співака Джо Джонаса, весілля з яким відбулася в травні 2019 року.

"Пара зберігає мовчання, але їхні друзі та родина дуже раді за них", – повідомило виданню джерело.

Крім того, інсайдер зазначає, що зараз округлий живіт Тернер ховає під одягом oversize.

Примітно, що останнім часом Софі дійсно з'являється на публіці в об'ємних светрах, які приховують фігуру.

Софі Тернер Getty

Софі Тернер і Джо Джонас Getty

Софі Тернер і Джо Джонас Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Емілія Кларк засвітила голі груди на червоній доріжці. Так, на публіці актриса з'явилася в провокаційному вбранні Valentino Haute Couture темно-синього кольору з дуже глибоким декольте.

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