ЗМІ повідомили про коронавірус в Ольги Фреймут
У ЗМІ поширили інформацію про те, що в 38-річної телеведучої Ольги Фреймут виявили коронавірус.
Як повідомило видання Jetsetter, зірка повинна була виступити ведучою щорічної церемонії нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини". Проте кандидатуру довелося змінити через хворобу зірки.
Нагадаємо, що 30 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон шоу "Танці з зірками", в якому повинна була взяти участь і Фреймут. Її партнером став танцюрист Ілля Падзина. Проте поки організатори шоу ніяк не прокоментували чутки, тому не відомо, чи вийде знаменитість на паркет.
Відзначимо, що участь Фреймут в шоу викликало ажіотаж у мережі. Раніше вона була ведучою проєкту "Інспектор Фреймут" на "1+1" і з конфліктом розірвала контракт із каналом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 47-річна зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Алісса Мілано, яка у квітні 2020 року перехворіла коронавірусом, поділилася наслідками COVID-19.