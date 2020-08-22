ЗМІ повідомили про коронавірус в Ольги Фреймут

У ЗМІ поширили інформацію про те, що в 38-річної телеведучої Ольги Фреймут виявили коронавірус.

Як повідомило видання Jetsetter, зірка повинна була виступити ведучою щорічної церемонії нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини". Проте кандидатуру довелося змінити через хворобу зірки.

Нагадаємо, що 30 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон шоу "Танці з зірками", в якому повинна була взяти участь і Фреймут. Її партнером став танцюрист Ілля Падзина. Проте поки організатори шоу ніяк не прокоментували чутки, тому не відомо, чи вийде знаменитість на паркет.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина TSN.ua

Відзначимо, що участь Фреймут в шоу викликало ажіотаж у мережі. Раніше вона була ведучою проєкту "Інспектор Фреймут" на "1+1" і з конфліктом розірвала контракт із каналом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 47-річна зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Алісса Мілано, яка у квітні 2020 року перехворіла коронавірусом, поділилася наслідками COVID-19.

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