ЗМІ повідомили про коронавірус у зірки "Гаррі Поттера" Редкліффа: актор емоційно відреагував

Британський актор і зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф емоційно відреагував на новину про те, що у нього коронавірус.

Так, як передає Daily Mail, чутки розпустив фейковий акаунт видання BBC.

Деніел Редкліфф Getty

За словами Редкліффа, він дізнався про те, що у нього коронавірус кілька тижнів тому.

"Зайшов у гримерку, а візажист каже:" Племінниця тільки що написала мені, що у вас коронавірус ". Я такий: "Чого-чого?", а він мені показує твіт, в якому сказано, що я – перший з відомих людей, у кого знайдено коронавірус... Думаю, це все через те, що я такий блідий і виглядаю хворим", – каже актор.

Деніел Редкліфф Getty

За словами Редкліффа, його немає в соцмережах, тому він не може швидко реагувати на подібні фейки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деніел Редкліфф зізнався, що почав пити під час зйомок в "Гаррі Поттері" через підвищений інтересу до його персони.

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