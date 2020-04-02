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2 квітня • оновлено в 16:01
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ЗМІ повідомили про коронавірус у зірки "Гаррі Поттера" Редкліффа: актор емоційно відреагував

1.8т
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Британський актор і зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф емоційно відреагував на новину про те, що у нього коронавірус.

Так, як передає Daily Mail, чутки розпустив фейковий акаунт видання BBC.

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф

Getty

За словами Редкліффа, він дізнався про те, що у нього коронавірус кілька тижнів тому.

"Зайшов у гримерку, а візажист каже:" Племінниця тільки що написала мені, що у вас коронавірус ". Я такий: "Чого-чого?", а він мені показує твіт, в якому сказано, що яперший з відомих людей, у кого знайдено коронавірус... Думаю, це все через те, що я такий блідий і виглядаю хворим",каже актор.

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф

Getty

За словами Редкліффа, його немає в соцмережах, тому він не може швидко реагувати на подібні фейки.

ЗМІ повідомили про коронавірус у зірки "Гаррі Поттера" Редкліффа: реакція актора

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деніел Редкліфф зізнався, що почав пити під час зйомок в "Гаррі Поттері" через підвищений інтересу до його персони.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Деніел Редкліфф
Місце
Великобританія
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