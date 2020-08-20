ЗМІ повідомили про інфаркт у Лоліти: співачка відреагувала

Ольга Веркалець Люди 11:05, 20.08.2020 Оновлено: 11:53, 20.08.2020

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська спростувала чутки про свій передінфарктний стан, які поширили російські ЗМІ.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що поділилася своїми емоціями від роботи в театрі "Модерн", а журналісти подали її слова в зовсім іншому значенні. За її словами, після повідомлень у пресі близькі друзі телефонували до неї перелякані й запитували про інфаркт.

"Я сказала, що у мене від поваги до театру, до режисера і до трупи мало не зупинилося серце. Не дочекаєтесь!" – розповіла артистка.

Лоліта Мілявська спростувала чутки про проблеми зі здоров'ям
Скриншот Instagram

Зазначимо, що Лоліта Мілявська нещодавно стала актрисою театру "Модерн" і одразу ж отримала роль Агафії Тихонівни в постанові "Одружитися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як на неї напав ґвалтівник. Інцидент трапився, коли артистка навчалася в старших класах школи.

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