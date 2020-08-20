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ЗМІ повідомили про інфаркт у Лоліти: співачка відреагувала

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,2 т.
Лоліта відреагувала на чутки про інфаркт

Лоліта відреагувала на чутки про інфаркт. Ruposters

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська спростувала чутки про свій передінфарктний стан, які поширили російські ЗМІ.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що поділилася своїми емоціями від роботи в театрі "Модерн", а журналісти подали її слова в зовсім іншому значенні. За її словами, після повідомлень у пресі близькі друзі телефонували до неї перелякані й запитували про інфаркт.

"Я сказала, що у мене від поваги до театру, до режисера і до трупи мало не зупинилося серце. Не дочекаєтесь!" – розповіла артистка.

Лоліта Мілявська спростувала чутки про проблеми зі здоров'ям

Лоліта Мілявська спростувала чутки про проблеми зі здоров'ям Скриншот Instagram

Зазначимо, що Лоліта Мілявська нещодавно стала актрисою театру "Модерн" і одразу ж отримала роль Агафії Тихонівни в постанові "Одружитися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як на неї напав ґвалтівник. Інцидент трапився, коли артистка навчалася в старших класах школи.

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