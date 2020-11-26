ЗМІ показали, як Зеленська на елітній машині їздить Києвом, перевищуючи швидкість. Відео

Перша леді та дружина президента України Володимира Зеленського Олена їздить на елітній іномарці, яку супроводжують десять охоронців.

Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, на ній зареєстрована куленепробивна машина марки Mercedes Benz S 500. Але першу леді возить особистий шофер із охороною, пише "Страна" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Зеленську супроводжує автомобіль бізнес-класу Toyota Camry і десять охоронців. Крім того, журналісти стали свідками того, як дружина президента ганяє по Києву.

Олена Зеленська їздить на елітній іномарці Скриншот

Олена Зеленська їздить на елітній іномарці "Страна"

У будній день було помічено, як на Столичному шосе її машини розганялися до швидкості 114 км/год. Варто зазначити, що на цій ділянці дозволено їздити тільки 80 км/год, а з 1 листопада – 50 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді Олена Зеленська на відкритті виставки "Річ у тім..." з'явилася в стильному образі. Шанувальники засипали її компліментами.