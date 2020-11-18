ЗМІ показали фото сина Винника: де він живе і чим він займається

У мережі показали фото "таємного сина" українського співака Олега Винника Юліана, якого він нібито виховує разом з Таїсією Сватко (Таюне). 16-річний юнак вчитися і живе в Німеччині.

Як повідомляє видання "Факти", Юліан професійно займається плаванням й бере участь в чемпіонатах Північної Німеччини. Зазначається, що фото з Юліаном були зроблені в Берліні, в басейні спортивного клубу Шарлоттенбург, де він тренується з 2016 року.

Син Олега Винника Юліан fakty.ua

Згідно зі статистикою клубу, Юліан демонструє непогані досягнення. Так, в січні 2020 року на змаганнях в Берліні він зайняв перше місце у запливі вільним стилем. Дистанцію 100 метрів спортсмен подолав за 1 хвилину 3 секунди. Тоді ж юнак показав найкращий час на дистанції 200 м брасом – 2 хвилини 59 секунд.

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Нагадаємо, чутки про таємний шлюб Олега Винника з Таїсією Сватко (Таюне) гуляють в мережі вже не перший рік. Також поширювалася інформація, що Винник з дружиною виховують сина. Хлопчик нібито народився в Німеччині, куди його "батьки" вирушили працювати після навчання в Канівському музичному училищі. До речі, сам артист ці чутки ніяк не коментує.

Олег Винник і Таюне odnaminyta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 47-річний співак Олег Винник став найбільш високооплачуваним артистом України. Журнал Forbes Ukraine підрахував його доходи за 2019 рік і розповів про успіхи в поточному році.