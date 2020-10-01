ЗМІ наробили шуму довкола пропагандистської пісні про Донбас. Відео

У мережі ЗМІ почали активно просувати пропагандистську пісню "Донбасс за нами", яку виконали вокалістки Донецького музично-драматичного театру Наталія Качура та Маргарита Лісовіна.

Кліп опублікувано на YouTube-каналі "ART Kоктейль". Видання DNR LIVE та "Донецкое время" поширили інформацію, що ролик сумарно набрав понад 1 млн переглядів у соцмережах. Проте в новинах вони дають посилання тільки на YouTube, де кліп переглянути понад 300 тисяч разів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пусть суждено погибнуть на кресте, Но на колени не поставить нас, В кровавом полюшке один за всех Стоит и держит небосвод Донбасс"

В полнеба пламя, В полнеба смог, Россия с нами, И с нами Бог!" – співають дівчата.

Качура та Лісовіна виконали пропагандистську пісню. Скриншот відео

Відзначимо, що прем'єра композиції відбулася 7 вересня, але просувати її в ЗМІ почали 1 жовтня. Її присвятили до Дня визволення Донбасу, який відзначають 8 вересня. У цей день німецькі війська покинули місто Сталіно (тепер Донецьк. – Ред.). Водночас видання наголосили на тому, що пісня ще в перші дні стала популярною у відповідному регіоні та Росії.

"За підсумками Московського відкритого конкурсу-фестивалю "Вогні Кремлівської Москви", присвяченого 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вокалістки завоювали Гран-прі. Композиція створена композитором Михайлом Хохловим і поетом Володимиром Скобцовим", – написало видання DNR LIVE.

Водночас у коментарях під кліпом користувачі тільки позитивно реагували на пісню. Вони відзначали, що слова в композиції передають всю атмосферу Донбасу в останні роки.

"На сьогодні Донбас – це найкраща частина Росії!", "Десь у кутку плаче окремо взята Джамала. Це дуже круто", "Росіяни чекають на вас, Донбас додому. Швидше б уже", – написали в коментарях.

У мережі виник ажіотаж. Скриншот відео

Пісня викликала ажіотаж у мережі. Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка фільмів для дорослих Саша Грей заявила, що постраждала від російської пропаганди. Знаменитість розповіла, що в 2015 році російські інтернет-користувачі опублікували в соцмережі "Вконтакте" історію медсестри на ім'я Саша Сєрова, яка загинула на Донбасі.