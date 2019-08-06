ЗМІ дізналися, скільки коштують особняки Лободи і Лорак в Росії

У ЗМІ назвали вартість будинків під Москвою українських співачок Ані Лорак і Світлани Лободи, які переїхали в Росію.

Як написала "Комсомольська правда", Лобода живе в дуже модному і дорогому селищі "Княже озеро". Поруч з нею живуть такі зірки, як: Дмитро Нагієв, Марія Миронова, Юлія Ковальчук, Ігор Ліфанов та інші.

Світлана Лобода Старх

Котедж вартістю 400 квадратних метрів коштує тут близько 110 мільйонів рублів (17 мільйонів доларів).

"У селищі, яке розташоване в 24 км від МКАД по Новоризькому шосе, є ресторан, де за сусіднім столиком можуть вечеряти, наприклад, Дмитро Нагієв або Світлана Лобода. На території - озеро, мальовничі алеї, басейн, магазин, дитячий сад, школа , зоопарк, церква", - пишуть в ЗМІ.

Ані Лорак вибрала будинок у селищі "Агаларов Естейт", що знаходиться в 25 кілометрах від Москви. Поруч з нею живе співак Стас Михайлов і бізнесмен Емін Агаларов.

Ані Лорак Віва

"На території селища всього 260 будинків, навколо яких розбиті сади з декоративних дерев, є фонтани і озера. Оселитися тут може лише заможна людина, адже котедж площею 1000 квадратних метрів коштує близько 300 мільйонів рублів", - повідомило видання.

Скрін з карти Лобода і Лорак майже сусіди

Селище Лорак з висоти пташиного польоту Novaya-riga.ru

"Агаларов Естейт" Novaya-riga.ru

Вид на "Агаларов Естейт" згори Novaya-riga.ru

Ані Лорак живе поруч з Михайловим Novaya-riga.ru

Тут селяться найбагатші Novaya-riga.ru

Будинки в "Агаларов Естейт" Novaya-riga.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак віддала доньку Софію в елітну Павловську гімназію в Москві. Туди ж ходять діти російської зірки Наталі Іонової ( "Глюкоза"). Навчання в цій гімназії коштує більше двох мільйонів рублів.

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