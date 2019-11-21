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21 листопада • оновлено в 12:06
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Змарнів і погладшав: Ніколаєв спантеличив постарілим виглядом

1.8т
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Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв здивував різко постарілим зовнішнім виглядом.

Так, на своїй сторінці в Instagram 59-річний артист опублікував нове відео з особистого архіву. На ньому Ніколаєв показав, як проводить вільний час вдома з близькими.

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

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У кадрі він грає на фортепіано, а його маленька дочка, 4-річна Вероніка, підіграє татові в перервах.

Показово, що на записі помітно, що останнім часом композитор ще більше набрав ваги й трохи змарнів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський співак Микола Басков налякав мережу виснаженим виглядом.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
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