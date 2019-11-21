Змарнів і погладшав: Ніколаєв спантеличив постарілим виглядом

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв здивував різко постарілим зовнішнім виглядом.

Так, на своїй сторінці в Instagram 59-річний артист опублікував нове відео з особистого архіву. На ньому Ніколаєв показав, як проводить вільний час вдома з близькими.

Ігор Ніколаєв АіФ

У кадрі він грає на фортепіано, а його маленька дочка, 4-річна Вероніка, підіграє татові в перервах.

Показово, що на записі помітно, що останнім часом композитор ще більше набрав ваги й трохи змарнів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський співак Микола Басков налякав мережу виснаженим виглядом.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!