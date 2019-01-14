Зловив нову Рибку? Дерипаску застали з незнайомкою у московському барі

Російського олігарха Олега Дерипаску, який потрапив у секс-скандал, відпочиваючи з ескортницею Настею Рибкою на яхті, застали з новою дівчиною.

Так, бізнесмен проводив час у компанії незнайомки в московському барі The Kisa Bar, де його і зняли папараці. Ролик опублікувало видання Super.ru (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

На ньому видно, як олігарх перебував в оточенні дівчат біля столу, на якому стояло безліч наповнених келихів вина і шампанського.

Нагадаємо, що на початку лютого ФБК і Олексій Навальний опублікували в мережі розслідування, у якому розповіли, як віце-прем'єр РФ Сергій Приходько проводив відпустку на яхті олігарха Олега Дерипаски в компанії представниць ескорт-послуг. Серед них опинилася і модель Анастасія Вашукевич (Настя Рибка).

Пізніше Дерипаска подав у суду на Рибку і її "наставника" Алекса Леслі за публікацію матеріалів про його приватне життя без дозволу. Після цього Роскомнадзор почав вимагати видалення інформації про розслідування Навального зі ЗМІ, відеохостингу YouTube і соцмережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Настя Рибка, фігурантка секс-скандалу з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, була затримана у Таїланді. Так, у поле зору правоохоронців вони потрапили через незаконне проведення секс-тренінгу.

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