Злата Огнєвіч перехворіла COVID-19 і описала свій стан

Українська співачка Злата Огнєвіч захворіла на коронавірус і розповіла, як проходила хвороба.

За її словами, все почалося з того, що вночі вона відчула, як невидиме кільце стискало її шию і в горлі сильно дерло. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

"Я періодично розсмоктувала пастилки від ангіни, вони зазвичай мене рятують. Ранок. Почалися всі ознаки ГРВІ, прийняла звичайні ліки. Маску, рукавички в маркет надягнула, вважаю, коли ти хворий на будь-яку застуду – ти просто зобов'язаний носити засоби захисту, щоб інших не заражати!" – написала артистка.

Уже ввечері горло раптово перестало боліти й Огнєвіч звернулася по допомогу до свого батька, який працює лікарем.

Злата Огнєвіч захворіла на коронавірус 24 канал

"І ось, я вже поспішаю в аптеку: купити ДН + ФН (він "розріджує" кров). Ось і всі ліки для зняття/полегшення симптомів. Ну, ще вітамін C, D у потрійній дозі, а також – пити дуже багато теплої води", – зазначила співачка.

Також вона розповіла, що протягом восьми днів сама вводила собі всі ліки.

Крім того, температура у знаменитості була всього один день – 38,2. А після того, як у неї почався інфекційний кашель – їй довелося три дні пити антибіотик.

Огнєвіч заявила, що антибіотик безсилий проти вірусів. За її словами, коли лікарі "про всяк випадок" призначають його – це справжній жах, і вони труять організм хімією.

"На п'ятий день хвороби почалося катування – геть зникли нюх і смак! Уявіть, що ви не відчуваєте жодного запаху, а вся їжа – як вологий папір. До цього додайте постійне відчуття нудоти протягом тижня, як після бурхливої вечірки або під час вагітності", – повідомила співачка.

Злата Огнєвіч захворіла на коронавірус 24 канал

Через тиждень нюх артистки повернувся частково, а через місяць – вже повністю.

"Загалом, це зовсім не страшно, я про легку форму. А на неї хворіють близько 80% заражених. Головне, вчасно розпочати лікування та мислити позитивно!" – підсумувала Огнєвіч.

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