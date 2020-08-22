Злата Огнєвіч розповіла, як ледь не загинула на курорті
Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що в юному віці ледь не загинула під час літнього відпочинку на курорті.
Як розповіла артистка в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", вона купалася в морі, почала захлинатися водою і головою вдарилася об каміння. У цей момент на березі перебував якийсь підліток, який побачив, що Злата в біді.
"Йому було, можливо, 10-13 років. Він помітив, що зі мною щось не так, і буквально за волосся витягнув мене на берег", – розповіла знаменитість.
Також співачка згадала, як через 10 років після цього інциденту знову опинилася на межі життя та смерті. Це сталося під час походу з друзями. Огнєвіч вирішила скоротити шлях і пішла іншою дорогою, але не втрималася і впала зі скелі в річку. Друзі були неподалік від дівчини і врятували її. Артистка зізналася, що в той день поглянула на світ іншими очима.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками відвертим фото, на якому позувала в білій мереживній білизні. Свій образ співачка доповнила панчохами та білою накидкою.