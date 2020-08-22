Злата Огнєвіч розповіла, як ледь не загинула на курорті

Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що в юному віці ледь не загинула під час літнього відпочинку на курорті.

Як розповіла артистка в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", вона купалася в морі, почала захлинатися водою і головою вдарилася об каміння. У цей момент на березі перебував якийсь підліток, який побачив, що Злата в біді.

"Йому було, можливо, 10-13 років. Він помітив, що зі мною щось не так, і буквально за волосся витягнув мене на берег", – розповіла знаменитість.

Огнєвіч розповіла про випадки, коли була на межі життя та смерті Instagram Злати Огнєвіч

Також співачка згадала, як через 10 років після цього інциденту знову опинилася на межі життя та смерті. Це сталося під час походу з друзями. Огнєвіч вирішила скоротити шлях і пішла іншою дорогою, але не втрималася і впала зі скелі в річку. Друзі були неподалік від дівчини і врятували її. Артистка зізналася, що в той день поглянула на світ іншими очима.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками відвертим фото, на якому позувала в білій мереживній білизні. Свій образ співачка доповнила панчохами та білою накидкою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!