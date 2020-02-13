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13 лютого • оновлено в 06:29
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Зламала щелепу: гола стриптизерка впала з шестиметрової жердини. Відео 18+

2.1т
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У Далласі (США) гола стриптизерка впала з шестиметрової жердини, але потім усе ж продовжила виступ.

Незручний момент був знятий на відео, яке оприлюднило видання Daily Mail. На ньому видно, що Дженеа Скай вдарилася обличчям об підлогу, але потім встала і продовжила танцювати тверк (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Пізніше Скай зізналася, що вона зламала щелепу і після виступу перенесла операцію.

Дженеа Скай

Дженеа Скай

Daily Mail

Дженеа Скай

Дженеа Скай

Daily Mail

"Ще я зламала кілька зубів і вивихнула кісточку. А так все добре. Благо, руки і ноги залишилися цілі. Все могло закінчитися набагато гірше", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна порноактриса Райлі Рід зізналася, що її заняття дуже ускладнює життя, так як доводиться жити з постійним відчуттям сорому через повсюдне засудження.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
США
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