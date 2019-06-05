Зламала обидві руки: племінниця Ротару потрапила в серйозну НП

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), під час подорожі в Барселону (Іспанія) зламала обидві руки.

Так, про це молода артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Під час подорожі в Барселону, зі мною сталася дуже прикра подія. Я впала і пошкодила обидві руки. Дуже шкода, але сподіваюся на швидке одужання і зняття гіпсу. Спасибі всім за підтримку", — написала Софія.

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич Фото з Instagram

Зазначимо, що під публікацією співачки зібралися десятки коментарів, в яких фоловерів побажали їй якнайшвидшого одужання.

"Як так? Якнайшвидшого одужання, і чекаємо тебе на сцені. Ти нам всім дуже потрібна", "Швидкого одужання і бережи себе", "Ти крута. Тому все швидко загоїться", — написали люди.

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Софія Хлябич захопила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала у спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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