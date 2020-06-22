Зйомки сьомого сезону "Сватів" відклали на рік: в чому причина

Російський актор Федір Добронравов заявив, що зйомки сьомого сезону серіалу "Свати" перенесли на 2021 рік.

Так, за словами артиста, таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що група не встигла підготуватися до зйомок на території Білорусії через пандемію коронавірусу. Про це Добронравов повідомив в інтерв'ю виданню "МК".

"Поки все завмерло... Ось ми сподівалися на "Сватів", що відновляться зйомки. Я подзвонив до Києва, але мені режисер сказав, що вони через пандемію не встигли підготуватися. А знімати повинні були в Білорусії, але тепер довелося відкласти зйомки на наступний рік", – зізнався артист.

Серіал "Свати" (джерело – kp.ru)

Нагадаємо: "Сватів" знімали в Україні з 2008 по 2012 роки. У 2017 році почалася робота над сьомим сезоном. Знімальний процес зупинили після того, як СБУ заборонила Добронравову в'їзд на територію країни, а Мінкульт України вніс фільми та серіали за участю актора в "чорний список". Потім продовження серіалу почали знімати на території Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше 2021 року.