Зйомки "Бетмена" призупинили через COVID-19 у Паттінсона

Зйомки фільму "Бетмен" знову призупинили через COVID-19 у одного з акторів. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, коронавірусом заразився Роберт Паттінсон.

Тепер 34-річний актор буде перебувати на самоізоляції протягом двох тижнів, перш ніж відновляться зйомки, повідомляє видання The Guardian.

"У одного з учасників виробництва "Бетмена" позитивний результат на COVID-19, і він ізолюється відповідно до встановлених протоколів. Зйомка тимчасово припинена", – повідомив представник голлівудської студії Warner Bros, не назвавши ім'я актора.

Раніше виробництво фільму, яке проходить у Великобританії, припинялося в березні через пандемію і національну ізоляцію. Зйомки поновилися тільки три дні тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Warner Bros офіційно призначила популярного актора, якого мільйони фанаток полюбили як Едварда Каллена з "Сутінок", Роберта Паттінсона на роль Бетмена.

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