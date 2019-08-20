Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Зірці "Вороніних" терміново викликали швидку на зйомки: що трапилося

1.8т Читати матеріал російською

Зірці популярного російського серіалу "Вороніни" Катерині Волковій екстрено викликали швидку допомогу під час зйомок.

За даними видання "7днів", це сталося під час роботи над новим сезоном шоу в Сочі, де їй стало зле через спеку.

Уточнюється, що автомобіль, в якому гримували артистку, нагрівся. Вона пішла до моря, щоб занурити ноги, так як зле почувалася, і на час прийшла до тями. Однак після двох годин зйомок і переїзду на інший майданчик актрисі погіршало.

Катерині Волковій стало зле на зйомках

Катерині Волковій стало зле на зйомках

fine-femina.com.ua

Новини
У Росії закривають популярний ситком: як змінилися герої за 10 років

"Почалося все з гриму. Грімваген нагрівся так, що кондиціонер не справлявся, спека почалася страшна. Гаразд, загримувалися, але відчувши, що закипаю, пішла занурити ноги в морі, стало легше. Далі 2 години – сонце, зйомка і переїзд. на переїзді дуже вколисало. Як тільки ожила, вирішити поїсти. Це було помилкою! І тут мені стало недобре зовсім – блювота, дещо ще", – зізналася Катерина.

В результаті актрисі викликали медиків, які намагалися її відкачати, хоча зйомки тим часом тривали.

Зірці "Вороніних" викликали швидку на зйомки

Зірці "Вороніних" викликали швидку на зйомки

КП

"Хлопці-сценаристи швидко переписали одну сценку з моєю участю, а адміністрація поралася зі мною. Слава богу, вдалося вибратися. Мені ще дуже не добре. За симптомами, схоже, почалося все з теплового удару, який спровокував інші нездужання. Бережіть себе" , – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Катерина Волкова зізналася, що хотіла покінчити життя самогубством.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Місце
Росія Сочі
Теги
серіал швидка допомога
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...