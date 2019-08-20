Зірці "Вороніних" терміново викликали швидку на зйомки: що трапилося

Зірці популярного російського серіалу "Вороніни" Катерині Волковій екстрено викликали швидку допомогу під час зйомок.

За даними видання "7днів", це сталося під час роботи над новим сезоном шоу в Сочі, де їй стало зле через спеку.

Уточнюється, що автомобіль, в якому гримували артистку, нагрівся. Вона пішла до моря, щоб занурити ноги, так як зле почувалася, і на час прийшла до тями. Однак після двох годин зйомок і переїзду на інший майданчик актрисі погіршало.

Катерині Волковій стало зле на зйомках fine-femina.com.ua

"Почалося все з гриму. Грімваген нагрівся так, що кондиціонер не справлявся, спека почалася страшна. Гаразд, загримувалися, але відчувши, що закипаю, пішла занурити ноги в морі, стало легше. Далі 2 години – сонце, зйомка і переїзд. на переїзді дуже вколисало. Як тільки ожила, вирішити поїсти. Це було помилкою! І тут мені стало недобре зовсім – блювота, дещо ще", – зізналася Катерина.

В результаті актрисі викликали медиків, які намагалися її відкачати, хоча зйомки тим часом тривали.

Зірці "Вороніних" викликали швидку на зйомки КП

"Хлопці-сценаристи швидко переписали одну сценку з моєю участю, а адміністрація поралася зі мною. Слава богу, вдалося вибратися. Мені ще дуже не добре. За симптомами, схоже, почалося все з теплового удару, який спровокував інші нездужання. Бережіть себе" , – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Катерина Волкова зізналася, що хотіла покінчити життя самогубством.

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