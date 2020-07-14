Зірці "Вороніних" – 45: як змінилася актриса

Російська актриса, зірка серіалу "Вороніни" Юлія Куварзіна 14 липня святкує свій день народження. Знаменитості виповнюється 45 років.

Славу акторці принесли серіали "Не народися вродливою", де вона зіграла одну з працівниць фірми "Зима-літо" Тетяну Пончєву, та "Вороніни" (роль Насті, дружини Леоніда) OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Куварзіна виглядає зараз і чим займається.

Юлія Куварзіна народилася і виросла в Москві (Росія). У 1998 році вона закінчила Школу-студію МХАТ (курс Олега Табакова), в тому ж році була прийнята до складу трупи Театру на Таганці, де працює й нині.

Юлія Куварзіна в дитинстві Instagram @ykuvarzina_official

У рідному Театрі на Таганці Куварзіна зустріла майбутнього чоловіка Олексія Аптовцева – актора, який відомий роллю капітана Давидова в серіалі "Кремлівські курсанти". Романтичні стосунки почалися не відразу, так як він був одружений. Згодом пара розлучилася. Тільки через пів року Аптовцев зізнався Юлії в почуттях.

Закохані зустрічалися кілька років, і артистка завагітніла. У віці 32 років Юлія вийшла заміж. Весілля пара зіграла в березні 2008 року, а вже через 2 місяці народилася дочка, яку назвали Єлизаветою.

Куварзіна та Аптовцев Штуки-Дрюки

У 2019 році під час інтерв'ю в програмі "Вечірнє шоу" Куварзіна зізналася, що приховувала розлучення з Олексієм Аптовцевим 6 років. Розійшлося подружжя без скандалів. Вони залишилися в дружніх відносинах, щоб не травмувати дочку, з якою батько намагається бачитися регулярно.

Куварзіна з дочкою Instagram @ykuvarzina_official

У 2017 році актриса скинула близько 20 кілограм. Схуднути вона змогла завдяки фітнесу та правильному харчуванню. Куварзіна відмовилася від борошняного, солодкого, смаженого і навіть від солі. І результат був помітний одразу.

Юлія Куварзіна схудлана 20 кілограм Uznayvse.ru

Знаменитість регулярно з'являється на телеекрані. Однак в 2020 році під час карантину Юлія залишилася без роботи, як і багато інших зірок. Куварзіна зізналася, що їй довелося зіткнутися з фінансовими проблемами. Єдине джерело доходу для неї – це виплати з державного театру.

Куварзіна на сцені театру Instagram @ykuvarzina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірці серіалу "Вороніни" Катерині Волковій екстрено викликали швидку допомогу під час зйомок, тому що їй стало зле через спеку.