Зірці серіалу "Універ" – 42: як змінився і постарів знаменитий "Кузя"

У вівторок, 14 липня, свій день народження відзначає російський актор українського походження, відомий за роллю Кузі в популярному ситкомі "Універ" Віталій Гогунський.

Артистові виповнилося 42 роки. Незважаючи на те, що наразі Гогунський не дуже часто з'являється в рейтингових проектах, він активно продовжує будувати акторську кар'єру, а також професійно займається музикою (співак, композитор).

Але все ж у більшості шанувальників він асоціюється з персонажем Кузею – студентом Едуардом Кузьміним з серіалу "Універ". Він почав брати участь в проекті в 2008 році, в 2013 припинив співпрацю. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як з тих пір змінився актор.

Insragram Віталія Гогунського

Віталій Гогунський народився в 1978 році в Кременчуці, Полтавська область, Україна. Дитинство провів в Полтаві, після закінчення школи поїхав до Одеси, де навчався в політехнічному університеті.

Віталій Гогунський в юності Insragram Віталія Гогунського

Віталій Гогунський зараз Insragram Віталія Гогунського

На початку 2000-х працював на регіональному телеканалі ведучим, після чого Гогунського запросили телеведучим в Москву на телеканал "Росія".

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) TopNews

Віталій Гогунський 24СМІ

У 2004 році дебютував як актор кіно, зігравши роль в комедії "Прощайте, доктор Фрейд!". У 2006 році вийшов фільм "Людина безповоротна", де Віталій виконав одну з головних ролей.

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) Cosmopolitan

Віталій Гогунський в 2019 році Insragram Віталія Гогунського

З 2008-2011 роки знімався в популярному серіалі "Універ" в ролі Кузі, яка принесла йому велику популярність. Потім знявся в продовженні, в "Універ. Нова общага" (2011-2013), в 2013 році Віталій покинув проект. 3 червня 2013 року на телеекрани вийшов серіал "СашаТаня", де Віталій також знявся в декількох серіях.

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) TopNews

Віталій Гогунський Insragram Віталія Гогунського

Зараз він активно займається музичною кар'єрою. Віталій одружений, виховує доньку Мілану.

Віталій Гогунський в серіалі "Універ" (Кузя) TopNews

Віталій Гогунський в 2019 році Insragram Віталія Гогунського

Віталій Гогунський з дружиною Hello!

Віталій Гогунський Hello!

Віталій Гогунський з дружиною Cosmopolitan

Віталій Гогунський з сім'єю Insragram Віталія Гогунського

Віталій Гогунський зараз Insragram Віталія Гогунського

Гогунський з донькою Insragram Віталія Гогунського

Свіже відео Гогунського Insragram Віталія Гогунського

Як писав OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на півроку, чим викликала обурення у своїх шанувальників.