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В Україні зняли заборону зі скандального серіалу "Свати"

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Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону серіалу "Свати" студії "Квартал 95" і дозволив в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Про це йдеться на офіційному сайті суду в Facebook. "Зокрема, суд визнав протиправними дії Служби безпеки з підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону на в'їзд громадянинові РФ Федору Добронравову і визнав протиправним і скасував відповідну постанову", — говориться в повідомленні.

В Україні зняли заборону зі скандального серіалу "Свати"

Федір Добронравов

Фото: vistanews.ru

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Протиправними також були визнані дії СБУ, яка звернулася до Мінкультури з вимогою внести Добронравова в список осіб, що представляють загрозу нацбезпеці. Даний указ відомства, за рішенням суду, був скасований, як і наказ Державного агентства України з питань кіно про заборону показу фільмів з його участю.

В Україні зняли заборону зі скандального серіалу "Свати"

Федір Добронравов

Фото: kino.ru

Також студія "Квартал 95" на офіційній сторінці в Instagram відреагувала на скасування заборони на серіал "Свати".

"Друзі, у нас неймовірні новини. Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на серіал "Свати". Спасибі всім, хто підтримував нас і своїх улюблених героїв", — говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня 2018 року в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося перше судове засідання, в якому розглядалася справа забороненого в Україні серіалу "Свати".

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Особа
Федір Добронравов
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