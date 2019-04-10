Зірці серіалу ''Кухня'' - 40: кращі еротичні фото актриси

У середу, 10 квітня, російська актриса Єлена Підкамінська, зірка серіалу "Кухня", відзначає свій 40 день народження.

За роки кар'єри актриса запам'яталася глядачеві не тільки ролями в кіно, але й привабливою зовнішністю. Ефектну шатенку не раз запрошували знятися в сміливих фотосесіях і прикрасити сторінки чоловічого глянцю. OBOZREVATEL зібрав найпікантніші фото Підкамінської.

Як розповідала в своїх інтерв'ю артистка, з самого дитинства вона притягувала увагу протилежної статі. Була товариською, відкритою та емоційною. Школярі закохувалися в майбутню актрису один за іншим.

"Пам'ятаю, якось на шкільному вечорі відразу два хлопчики запросили мене на танець. І потім почали з'ясовувати стосунки, хто все ж таки буде зі мною танцювати", - розповідала Підкамінська.

У 2001 році вона закінчила Театральний інститут імені Бориса Щукіна, з 2000-го вже грала в трупі Театру Сатири. У 2012 році високу оцінку критиків заслужила роль Підкамінської в п'єсі "Кошти від спадщини", де вона грає разом із зіркою "Сватів" Федором Добронравовим.

Буквально відразу після закінчення ВНЗ Підкамінська почала грати в серіалах і повнометражних фільмах. Дебютувала в кіно з ролі Урсули Борн у фільмі "Невдача Пуаро", потім знялася в цілому ряді інших проектів "Ад'ютанти любові", "Доглядальниця", "Нічні сестри", "Двічі в одну річку", "Про що говорять чоловіки" та інших .

Однак широку популярність актрисі приніс саме ситком "Кухня", в якому вона зіграла Вікторію Гончарову.

"Для мене важливо, що люди, дізнавшись про мене через "Кухню", приходять потім на мої спектаклі, щоб познайомитися ближче. Це нова для мене тема - зв'язок з телеглядачами, яка з'явилася останнім часом. І відверто скажу - я вражена... Популярність прийшла до мене вчасно, в правильному віці. Мене це не розслабляє, що не зносить голову. Глядацька любов і симпатія просто насичують мене добром і теплом", - зауважила якось актриса.

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