Зірці Reflex пригрозили вбивством: співачка звернулася до поліції

Російська співачка та солістка гурту Reflex Ірина Нельсон звернулася до поліції через погрози вбивством.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, недавно артистці та її чоловікові В'ячеславу Тюріну стали надходити електронні листи дивного змісту. Тексти містять такі погрози: "Три дні тому вирив в МО дві могили: тобі та твоїй Ірині Нельсон" та інші.

В'ячеслав Тюрін та Ірина Нельсон (Instagram Ірини Нельсон)

Невідомі вимагають від співачки та її чоловіка 850 тисяч рублів. В іншому випадку їх нібито "відправлять до раю". Ірина Нельсон та В'ячеслав Тюрін звернулися до поліції. Адвокат пари Вадим Лялін вважає, що по той бік екрану сидить якась "неадекватна людина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Вікторія Тарасова, відома за роллю майора Ірини Зіміної в серіалі "Глухар", стала жертвою нападу в магазині.