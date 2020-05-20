Зірці "Рабині Ізаури" – 63: як змінилася Луселія Сантос за 40 років

Відома бразильська актриса, зірка серіалу "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос в середу, 20 травня, відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 63 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як актриса виглядає зараз і чим займається.

Луселія Сантос в серіалі "Рабиня Ізаура" Фото: stuki-druki.com

Луселія Сантос народилася 20 травня 1957 року в Санта-Тересіньї (Бразилія). Вона дебютувала в кіно у 1975 році, знявшись у фільмі "Параноя". Однак по-справжньому відомою актриса стала у 1976 році, після ролі Ізаури в популярному телесеріалі "Рабиня Ізаура". До речі, це перша мильна опера, яка вийшла на телеекрани в СРСР.

Луселія Сантос в серіалі "Рабиня Ізаура" Фото: stuki-druki.com

Головні герої серіалу "Рабиня Ізаура" Фото: stuki-druki.com

У 1981 році вона знялася в головній ролі фільму "Луз дель Фуего". У тому ж році з'явилися на обкладинці бразильського журналу Playboy.

Луселія Сантос на обкладинці журналу Playboy Фото: picturehistory.livejournal.com

Пізніше успішними стали її роботи в телесеріалах "Дурний Купідон", "Жива вода", "Війна статей", "Сеньйорита", "Кармен", "Бразилійки та бразильці", "Дона Анжа" та інші.

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Починаючи з 2000 року Сантос стала все рідше зніматися в кіно, зосередившись на роботі в театрі. Також зараз Луселія дружить з кришнаїтами й кожної неділі відвідує кришнаїтський храм в Ріо-де-Жанейро, який вважає своїм найулюбленішим місцем в місті.

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Актриса також підтримує себе у відмінній формі. Вона не соромиться демонструвати фігуру, викладаючи у своїх соціальних мережах досить відверті фото.

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

Луселія Сантос Фото: instagram/luceliasantosoficial

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