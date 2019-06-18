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Зірці популярного рок-гурту поставили страшний діагноз

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У лідера популярного рок-гурту Megadeth Дейва Мастейна виявили рак горла.

Про страшне захворювання повідомили на офіційній Facebook-сторінці музичного колективу, де йдеться, що він почав лікування.

"Мені діагностували рак горла. Це, безумовно, те, до чого потрібно поставитися серйозно і відкрито цьому протистояти – але боротися з труднощами мені не вперше. Я тісно співпрацюю зі своїми лікарями, і ми склали план лікування, який, на їхню думку, має 90% успіху. Лікування вже почалося", – розповів Мастейн.

Megadeth

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Він пообіцяв, що гурт повернеться на сцену, а гастролі продовжаться за першої ж можливості. Учасники колективу працюють над новою платівкою.

"Я дуже вдячний всій моїй команді – сім'ї, лікарям, учасникам гурту, наставникам та іншим. Триматиму всіх у курсі", – підсумував артист.

Нагадаємо, що до того, як прийти в колектив, Дейв Мастейн грав у культовому гурті Metallica.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно культові глем-рокери KISS оголосили про завершення гастрольної діяльності.

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Теги
музикашоу-бизнесраклікування раку
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